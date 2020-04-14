Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 23:00

Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Видеоконференция Североатлантического совета на уровне министров обороны под председательством генсека альянса Йенса Столтенберга обсудит в среду действия НАТО и ее стран в условиях пандемии коронавируса.

"У нас есть только один вопрос в повестке дня: кризис COVID-19", - заявил Столтенберг во вторник в Брюсселе на пресс-конференции, передававшейся по видеосвязи.

Генсек НАТО напомнил, что 2 апреля министры иностранных дел стран альянса на своем видеосовещании поручили верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе создать целевую группу для "наращивания и ускорения военной поддержки союзников в ответ на пандемию".

Столтенберг привел примеры сотрудничества стран-участниц НАТО по взаимопомощи в вопросах обеспечения медицинским оборудованием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты.

Он сообщил, что союзные вооруженные силы также оказывают существенную поддержку гражданским действиям против эпидемии COVID-19 в государствах-членах НАТО.

"Таким образом, наш альянс содействует получению необходимой поддержки в нужных местах в нужное время, помогая нашим народам спасать жизни", - констатировал Столтенберг.

Отвечая на вопрос, он сообщил, что Россия не обращалась к членам НАТО за помощью в связи с коронавирусом. "От России запросов (помощи - ИФ) не было", - сказал генсек.

По его словам, "ситуация в России иллюстрирует то, что этот кризис - общий".

Глава Североатлантического альянса указал на то, что основной задачей НАТО по-прежнему остается безопасность почти 1 млрд граждан государств-членов организации.

"Мы должны продолжать упорно работать, чтобы гарантировать, что этот кризис здравоохранения не станет кризисом безопасности. И что мы будем лучше подготовлены, когда придет следующий кризис", - заявил генеральный секретарь.

Поэтому, продолжил он, министры обороны рассмотрят в среду, "как укреплять сдерживание и оборону НАТО и наши миссии и операции на протяжении всей пандемии".

Кроме того, на видеоконференции глав оборонных ведомств будет обсуждаться противодействие дезинформации.

"Мы видели, как государственные и негосударственные субъекты пытаются использовать эту пандемию для распространения ложной и вредной информации и разделять нас", - отметил Столтенберг.

Поэтому, полагает он, "союзникам необходимо тесно сотрудничать, чтобы выявлять, контролировать и разоблачать эти усилия". Лучшим средством против дезинформации и пропаганды генсек НАТО считает "открытую и прозрачную прессу".

Столтенберг также указал на важность работы с партнерами, поскольку "проблемы, поставленные COVID-19, не знают границ". В связи с этим к совещанию министров обороны стран НАТО присоединятся высокий представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности и обороны Жозеп Боррель и главы оборонных ведомств Финляндии и Швеции.

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