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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 11:43 06.06.2018 - 11:43

Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Повышенная готовность является чрезвычайно важной во все более непредсказуемом мире, поэтому ожидается, что Североатлантический совет утвердит инициативу готовности НАТО "4 по 30", заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Эта инициатива готовности НАТО означает, что у членов НАТО к 2020 году будет 30 батальонов мотопехоты, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые будут готовы к развертыванию в течение 30 дней или менее", - сказал Й.Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе по случаю предстоящего заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны 7-8 июня.

"Речь идет не о том, чтобы создавать или развертывать новые силы. Речь об увеличении готовности существующих сил. Причем, это касается каждого члена НАТО", - объяснил генсек Североатлантического альянса, рассказывая о решениях, которые, как ожидается, должен принять Североатлантический совет.

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