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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 12:11 06.06.2018 - 12:11

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Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Повышенная готовность является чрезвычайно важной во все более непредсказуемом мире, поэтому ожидается, что Североатлантический совет утвердит инициативу готовности НАТО "4 по 30", заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Эта инициатива означает, что у членов НАТО к 2020 году будет 30 батальонов мотопехоты, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые будут готовы к развертыванию в течение 30 дней или менее", - сказал Й.Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны 7-8 июня.

"Речь идет не о том, чтобы создавать или развертывать новые силы. Речь об увеличении готовности существующих сил. Причем это касается каждого члена НАТО", - объяснил генсек, рассказывая о решениях, которые, как ожидается, должен принять совет.

Он уточнил, что, хотя планируется, что все государства-члены НАТО должны участвовать в этой инициативе, у разных стран альянса разные военные потенциалы и разная численность войск, поэтому их вклад будет различным.

"Речь идет о создании "культуры готовности". И нам это нужно, потому что мы оказались в менее предсказуемой обстановке в сфере безопасности. Нам нужно быть готовыми к непредвиденному и уже иметь силы, которые позволили бы реагировать на потенциальные кризисы и непредвиденные обстоятельства", - продолжил генсек НАТО.

По его словам, это является частью усилий, которые продолжаются уже не первый год. "Потому что мы уже в три раза увеличили численность сил реагирования НАТО. Мы создали совместную бригаду, которая готова к переброске в короткие сроки. Мы также увеличили наше присутствие в восточной части НАТО. Все это повышает готовность наших сил и средств. Но нам нужны дополнительные средства - средства второго эшелона. Поэтому важно выявить национальные силы, которые готовы к переброске, готовы к быстрому и оперативному использованию", - сказал Й.Столтенберг.

Он добавил, что именно это планируется к 2020 году с расчетом на то, что все страны НАТО будут участвовать в этой инициативе тем или иным образом.

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