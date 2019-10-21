Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 7:35

*** Россия и Сербия одни из немногих стран, где не пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны

Пекин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество в военной и военно-технической сфере обсудили министры обороны России Сергей Шойгу и Сербии Александр Вулин на переговорах в Пекине в понедельник.

"Думаю, что нам в сегодняшней беседе следует уточнить наши планы на 2020-й и последующие годы. А также - уточнить дальнейшие формы нашего военно-технического сотрудничества (ВТС) по срокам и объёмам", - сказал Шойгу, начиная встречу.

По его словам, военное, военно-техническое сотрудничество России и Сербии развивается достаточно активно". "Это было продемонстрировано, в том числе, и во время парада в ознаменования 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских оккупантов", - сказал министр.

Он поздравил коллегу по случаю вчерашних торжеств и военного парада, посвящённых 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков и передал для сербской стороны архивные документы, связанные с освобождением Белграда.

"Тут два экземпляра. Один я оставил себе", - сказал Шойгу.

Министр отметил, что Россия и Сербия относятся к тем немногим странам, которые не пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны. "Все взгляды на события тех лет абсолютно солидарны", - сказал он.

"Тяжёлые испытания, выпавшие на долю наших народов, не позволяют нам забыть эту войну. Мы вместе выступаем против фальсификации истории, попыток героизировать приспешников фашизма, принижения решающего вклада Советского Союза в победу над фашистской Германией и роли сербского народа в борьбе с фашизмом", - сказал министр обороны России.

1сб тг

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