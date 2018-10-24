Министры обороны России и Турции 27 октября обсудят ситуацию в Идлибе - СМИ
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Стамбул. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Глава минобороны Турции Хулуси Акар и его российский коллега Сергей Шойгу проведут встречу в Стамбуле 27 октября "на полях" четырехстороннего саммита по Сирии, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление турецкого министра обороны.
По его информации, на встрече министры, в частности, обсудят ситуацию в сирийском Идлибе.
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Интерфакс