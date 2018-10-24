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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 10:15 24.10.2018 - 10:15

Стамбул. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Глава минобороны Турции Хулуси Акар и его российский коллега Сергей Шойгу проведут встречу в Стамбуле 27 октября "на полях" четырехстороннего саммита по Сирии, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление турецкого министра обороны.

По его информации, на встрече министры, в частности, обсудят ситуацию в сирийском Идлибе.

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