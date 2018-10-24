Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 10:25 24.10.2018 - 10:25

Стамбул. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Глава минобороны Турции Хулуси Акар и его российский коллега Сергей Шойгу проведут встречу в Стамбуле 27 октября "на полях" четырехстороннего саммита по Сирии, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление турецкого министра обороны.

По его информации, на встрече министры, в частности, обсудят ситуацию в сирийском Идлибе.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что четырехсторонняя встреча с участием лидеров Турции, России, ФРГ и Франции по сирийскому урегулированию пройдет 27 октября в Стамбуле.

По его словам, встреча будет направлена на сближение позиций сторон в рамках общих усилий для выработки долгосрочного решения сирийского кризиса.

Он отметил, что в повестке саммита - обсуждение ситуации в Сирии на местах, соглашение России и Турции по Идлибу, политический процесс, возможные способы устойчивого урегулирования конфликта в Сирии.

1вл эф др

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер