Министры обороны России и Турции 27 октября обсудят ситуацию в Идлибе - СМИ
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Стамбул. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Глава минобороны Турции Хулуси Акар и его российский коллега Сергей Шойгу проведут встречу в Стамбуле 27 октября "на полях" четырехстороннего саммита по Сирии, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление турецкого министра обороны.
По его информации, на встрече министры, в частности, обсудят ситуацию в сирийском Идлибе.
Х.Акар также выразил надежду на то, что на переговорах 27 октября в Стамбуле удастся достичь прогресса в вопросе реализации договоренностей по Сирии.
"Турция ожидает больших успехов в вопросе реализации договоренностей по сирийскому конфликту", - сказал он.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что четырехсторонняя встреча с участием лидеров Турции, России, ФРГ и Франции по сирийскому урегулированию пройдет 27 октября в Стамбуле.
По его словам, встреча будет направлена на сближение позиций сторон в рамках общих усилий для выработки долгосрочного решения сирийского кризиса.
Он отметил, что в повестке саммита - обсуждение ситуации в Сирии на местах, соглашение России и Турции по Идлибу, политический процесс, возможные способы устойчивого урегулирования конфликта в Сирии.
1вл эф
Интерфакс