Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 11:50

Стамбул. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора говорил с турецким коллегой Хулуси Акаром о ситуации на северо-западе Сирии, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

"Глава Минобороны Турции Хулуси Акар обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию в Идлибе и меры по снижению напряженности в регионе", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что главы оборонных ведомств затронули тему региональной безопасности "в свете сочинских договоренностей по северо-западу Сирии".

В сентябре 2018 года в Сочи РФ и Турция договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону шириной в 15 км. Анкара обязалась очистить эту зону от тяжелого вооружения и боевиков террористической группировки "ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ). Однако с момента достижения договоренностей террористы взяли под контроль почти всю зону.

1кю ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!