Этот контент был опубликован 5 апреля 2020 г. 23:00

Брюссель. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Видеоконференция Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны обсудит в понедельник под председательством высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозепа Борреля влияние пандемии COVID-19 в военном плане.

"Они (министры - ИФ) дадут оценку помощи военных, которую вооруженные силы оказывают на национальном уровне с целью сдержать распространение вируса", - говорится в коммюнике Совета ЕС, посвященном этой конференции.

В документе также отмечается, что министры рассмотрят последствия пандемии для миссий и операций, осуществляемых военными государств ЕС в третьих странах в рамках совместной политики безопасности и обороны Европейского союза.

В минувшую пятницу Боррель провел в форме видеоконференции совещание министров иностранных дел, которое также было почти целиком посвящено различным аспектам борьбы с последствиями пандемии COVID-19 в плане внешней политики ЕС.

1ов ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!