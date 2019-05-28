Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 18:05

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что министры обороны стран альянса в июне примут новую "космическую политику".

"Мы работаем над формированием нашей единой космической политики, которая также является первостепенной для НАТО. Я надеюсь, что в следующем месяце министры обороны стран НАТО одобрят нашу новую космическую политику", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, не сообщив никаких деталей по сути этой политики.

По его словам, НАТО также планирует пересмотреть предписания, касающиеся защиты критически важной инфраструктуры альянса, в том числе сферы телекоммуникаций.

"Мы усиливаем нашу кибероборону, в том числе и посредством оперативного центра по киберпространству. Мы наблюдаем более частые и комплексные кибератаки против наших сетей, поэтому продолжение усиления киберобороны настолько важно", - подчеркнул Й.Столтенберг.

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