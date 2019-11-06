Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 1:30

*** Они уделили внимание предотвращению рисков недопонимания

Вашингтон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - В ходе состоявшейся по каналам видеосвязи беседы министры обороны США Марк Эспер и Китая Вэй Фэнхэ обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере, сообщил Пентагон.

Министры Эспер и Вэй обсудили вопросы, касающиеся их приоритетов в американо-китайских отношениях в сфере обороны, уделив особое внимание стабильности, откровенному и открытому общению и укреплению сотрудничества в областях, представляющих общий интерес", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Эспер "подтвердил заинтересованность в построении конструктивных, ориентированных на результат отношений для предотвращения и урегулирования кризисов, снижения рисков недопонимания или просчетов", отметил Пентагон.

1гк бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!