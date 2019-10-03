Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 1:44

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министры обороны США Марк Эспер и Турции Хулуси Акар провели телефонный разговор 3 октября 2019 года, в ходе которого обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, региональную безопасность и двустороннее оборонное сотрудничество, сообщает Пентагон.

"Министр Эспер и министр Акар признали прогресс, достигнутый в реализации механизма безопасности на северо-востоке Сирии, и подтвердили, что этот механизм обеспечивает надежную безопасность границы, гарантирует, что глобальная коалиция сможет предотвратить возрождение ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) и сохранение полной приверженности тесной координации военных операций", - говорится в сообщении.

Турция и США ранее договорились о создании в Сирии к востоку от реки Евфрат зоны безопасности глубиной 30-40 км. Анкара так образом стремится создать вдоль своей границы буферную зону, где не будет курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны, которые Турция считает террористической группировкой. Анкара считает, что США не проявляют должной активности в формировании такой зоны и грозят самостоятельно провести операцию по выдавливанию курдских формирований.

"Турция готова к любому сценарию развития событий, о чем неоднократно заявляла. Наши планы готовы и этот факт должны учесть все стороны", - заявлял ранее глава оборонного ведомства Турции.

Акар выразил сожаление отсутствием желаемого прогресса в реализации планов по Сирии и подчеркнул, что Анкара с "терпением и искренностью" продолжает переговоры с США.

"Желание Турции решать проблемы в духе стратегического партнерства с США и с учетом союзничества в рамках НАТО не должно восприниматься в качестве слабости Анкары. При этом утверждения о готовности планов турецкой стороны по военной операции в Сирии также не являются угрозой", - сказал министр.

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