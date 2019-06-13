Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 14:09

Стамбул. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг провел телефонный разговор с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом, сообщает агентство "Анадолу".

В ходе разговора турецкий министр раскритиковал неуместные, по его словам, формулировки в письме, направленном ранее Шанаханом, сообщает агентство.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили: Шанахан предупредил Анкару, что США полностью свернут сотрудничество с ней по программе F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских систем ПВО С-400.

В письме своему турецкому визави Шанахан также заявил, что покупка С-400 "подталкивает Турцию к чрезмерной стратегической и экономической зависимости от России и подорвет потенциал очень сильной турецкой оборонной промышленности".

При этом Шанахан предупредил, что у Турции еще есть время, "чтобы поменять позицию по С-400".

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