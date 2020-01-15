Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 1:06

Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Министры обороны США Марк Эспер и Японии Таро Коно в ходе встречи в Вашингтоне подтвердили готовность к дальнейшему укреплению военного сотрудничества между двумя странами в условиях меняющейся обстановки, сообщил Пентагон.

В сообщении говорится, что стороны "вновь подтвердил прочность американо-японского альянса и проанализировали его эволюцию с момента подписания шестьдесят лет назад Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности".

"Министр Эспер подтвердил приверженность США полному выполнению Совместного заявления президента Трампа и председателя (КНДР - ИФ) Ким Чен Ына на сингапурском саммите, которое включает полную ликвидацию оружия массового уничтожения КНДР, средств его производства и доставки", - отмечается в сообщении.

Эспер также поблагодарил Японию за неуклонное выполнение резолюций Совета безопасности ООН о санкциях в отношении Северной Кореи.

Главы оборонных ведомств "заявили о своей приверженности поддержанию основанного на правилах порядка в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в более широком плане - в регионе и мире". Эспер и Коно "согласились с необходимостью расширения своих отношений с партнерами для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", отметила пресс-служба минобороны США.

Министры, говорится в сообщении, "обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и подтвердили свои обязательства по обеспечению безопасности в региональном морском пространстве".

Вместе с тем, как заявил на пресс-конференции по окончании встречи Коно, Япония готова участвовать в дипломатических усилиях по снижению напряженности в регионе, однако из-за конституционных ограничений не может присоединиться к военным действиям США и их союзников в регионе.

1гк гс

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