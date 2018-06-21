Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 6:07 21.06.2018 - 06:07

Гонконг. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Министр Южной Кореи Сон Ен Му и его американский коллега Джим Мэттис на будущей неделе обсудят северокорейский вопрос в ходе визита шефа Пентагона в Сеул, сообщило южнокорейское Минобороны.

Представитель Миноборны РК Чой Хюн Су заявила на брифинге, что в ходе переговоров, намеченных на четверг будущей недели, стороны обсудят "различные пути дальнейшей реализации договоренностей саммита Северная Корея-США, а также отношения между Югом и Севером".

По ее словам, могут быть также затронуты вопросы отмены августовских совместных американо-южнокорейских учений, о чем заявил ранее президент США Дональд Трамп.

Чой Хюн Су проинформировала, что перед Сеулом Дж.Мэттис посетит Пекин.

1гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line