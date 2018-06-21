Министры обороны Южной Кореи и США обсудят северокорейский вопрос в Сеуле на будущей неделе - МО РК
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Гонконг. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Министр Южной Кореи Сон Ен Му и его американский коллега Джим Мэттис на будущей неделе обсудят северокорейский вопрос в ходе визита шефа Пентагона в Сеул, сообщило южнокорейское Минобороны.
Представитель Миноборны РК Чой Хюн Су заявила на брифинге, что в ходе переговоров, намеченных на четверг будущей недели, стороны обсудят "различные пути дальнейшей реализации договоренностей саммита Северная Корея-США, а также отношения между Югом и Севером".
По ее словам, могут быть также затронуты вопросы отмены августовских совместных американо-южнокорейских учений, о чем заявил ранее президент США Дональд Трамп.
Чой Хюн Су проинформировала, что перед Сеулом Дж.Мэттис посетит Пекин.
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Интерфакс