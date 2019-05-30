Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 4:21

Гонконг. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Южной Кореи Чон Ген Ду и исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в понедельник на будущей неделе обсудят в двухстороннем формате ситуацию на Корейском полуострове и пути укрепления союза между двумя странами, сообщило южнокорейское оборонное ведомство.

"В ходе переговоров стороны планируют обсудить пути сотрудничества применительно к ситуации с обеспечением безопасности на Корейском полуострове, а также глубоко затронуть широкий спектр вопросов, касающихся союзнических отношений, таких, как проведение совместных учений и передачи оперативного контроля в условиях войны", - говорится в распространенном министерством пресс-релизе.

Встречу планируется провести в Сеуле, ей будут предшествовать трехсторонние консультации в Сингапуре с участием министра обороны Японии Такэси Ивая.

Шанахан должен прибыть в Сеул в воскресенье с двухдневным визитом в рамках турне по азиатским странам.

1гк ад

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