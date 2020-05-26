Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 3:06

Гонконг. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и США обсуждают возможность проведения видеоконференции между министрами обороны двух стран Марком Эспером и Чон Ген Ду в следующем месяце, сообщает "Ренхап".

"Обсуждается дата (проведения мероприятия - ИФ). Учитывая нынешнюю ситуацию с COVID-19 , встреча, как ожидается, состоится в режиме онлайн", - заявил агентству представитель Минобороны Южной Кореи.

Отмечается, что в ходе видеоконференции главы Минобороны двух страны обсудят ход переговоров по соглашению о разделе расходов (SMA) на содержание 28 тыс. 500 военных США в Южной Корее.

Кроме того, министры двух стран обсудят вопросы региональной безопасности, включая Северную Корею.

Решение о проведении видеоконференции было принято после того, как ежегодное мероприятие по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) "Шангри-ла Диалог" в Сингапуре было отменено из-за пандемии коронавируса. Южная Корея и США обычно проводят переговоры один на один в кулуарах конференции.

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