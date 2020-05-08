Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 21:20

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Профильные министры нефтедобывающих стран в ближайшее время проведут совещание в режиме видеоконференции для обсуждения ситуации на рынке, сообщил в интервью Telesur президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он не уточнил, министры каких стран примут участие во встрече.

По словам Мадуро, ОПЕК+ является основой мирового экономического баланса.

"При необходимости мы примем новые меры, учитывая, что впервые в истории произошло общее падение спроса, и в этом смысле мы увидим, как развивается экономический и нефтяной сценарии", - отметил он.

Ранее Мадуро в беседе с президентом России Владимиром Путиным предлагал провести встречу министерского комитета ОПЕК+ 10 мая, однако, по информации "Интерфакса" такой встречи в ближайшие выходные не назначено.

Несколько министров стран ОПЕК+ 21 апреля провели неофициальную видеоконференцию для обсуждения "нынешней драматической ситуации на рынке нефти".

Инициатором такой неформальной встречи выступил министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мохамед Аркаб.

Во встрече также приняли участие министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо, министр нефти Нигерии Тимипре Силва, министр нефти Ирака Тамир Гадбан, министр минеральных ресурсов и нефти Анголы Педро Азеведо. При этом, представители Саудовской Аравии и России, крупнейших производителей нефти среди стран ОПЕК и не-ОПЕК соответственно, на встрече не присутствовали.

Министры призвали президента конференции ОПЕК продолжать проводить такие консультации по ситуации на рынке на регулярной основе.

Сс от ск ап*

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