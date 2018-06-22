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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 5:15 22.06.2018 - 05:15

Вена. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Министры стран ОПЕК планируют в пятницу в Вене провести заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о возможности увеличения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 1 млн баррелей нефти в сутки начиная с 1 июля и до конца текущего года.

Накануне такой объем увеличения добычи рекомендовал министерский комитет по мониторингу исполнения сделки, в котором принимали участие не только члены комитета Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Венесуэла, Россия и Оман, но и приглашенные гости: Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Азербайджан, Бруней, Казахстан, Мексика.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ предложил увеличить добычу на 1 млн б/с от текущего объема снижения. Таким образом, уровень сокращения добычи предполагается снизить с текущего 2,8 млн б/с до 1,8 млн б/с, которые изначально предполагались сделкой.

Распределение этого объёма предполагается между всеми 24 странами, но реальные поставки на рынок будут меньше, потому что какие-то страны не смогут увеличить производство.

Тем не менее, не все страны ОПЕК поддерживают данный подход. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане был крайне недоволен предложением об увеличении добычи и почти сразу после начала работы министерского комитета покинул его со словами: "переговоры идут не очень хорошо". По словам Б.Зангане, вопрос о необходимости увеличения добычи требует более тщательной проработки.

Ирак просил предоставить отсрочку по увеличению производства нефти хотя бы еще на три месяца.

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