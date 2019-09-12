Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 11:05

Абу-Даби. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Министры мониторингового комитета ОПЕК+, заседающие порядка двух часов, обсуждают 100-процентное исполнение сделки странами, игнорирующими свои обязательства, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ходом заседания.

К улучшению исполнения сделки в начале заседания призвали министры энергетики РФ и Саудовской Аравии, сопредседатели комитета Александр Новак и Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

По итогам августа страны ОПЕК+ выполнили сделку на 136%, то есть сократили добычу на 430 тыс. баррелей в сутки больше, чем договаривались. При этом Саудовская Аравия перевыполняет договоренности почти на 500 тыс. б/с, а, например, Ирак добывает на 270 тыс. б/с больше, чем обязался, Нигерия - также почти на 200 тыс. б/с.

По словам одного из источников, на комитете обсуждается улучшение сделки Ираком, Нигерией и рядом других "нарушителей".

Сс ак бп*

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