Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 17:21

Лондон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Министры энергетики государств G20 проведут экстренное совещание в эту пятницу по инициативе Саудовской Аравии и Международного энергетического агентства (МЭА), чтобы обсудить возможные шаги в ответ на падение спроса на нефть в условиях распространения коронавируса, пишет газета Financial Times.

Как сообщил изданию глава МЭА Фатих Бироль, совещание созывается с целью поиска способов защиты рынка энергоресурсов в период кризиса, который уже привел к потере миллионов рабочих мест и поставил под угрозу стабильность мировой экономики.

Глобальный спрос на нефть упал более чем на четверть из-за ограничений, вводимых по всему миру с целью предотвращения распространения коронавируса, в том числе, приостановки авиасообщения.

"Мы имеем огромный структурный избыток предложения на нефтяном рынке, вызванный кризисом из-за коронавирусной инфекции", - сказал Бироль в интервью FT.

"Он приближается к уровню, при котором нас ждут серьезные последствия для глобальной экономики и миллионов работников нефтегазовой отрасли. Основная задача G20 - обеспечивать и удерживать финансовую и экономическую стабильность глобальных рынков и, таким образом, этот вопрос в их компетенции", - отметил Бироль.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти по крайней мере на 10 млн баррелей в сутки и прекратить ценовую войну на нефтяном рынке.

Встреча стран ОПЕК+, как ожидается, пройдет в четверг, 9 апреля.

Служба финансово-экономической информации

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