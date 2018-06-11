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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 18:21 11.06.2018 - 18:21

Берлин. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник заявил, что главы МИД стран "Нормандской четверки" планируют обсудить в первую очередь возможную миссию ООН на востоке Украины.

"Новая тема на сегодня - это миссия ООН на Украине. Это позволит оживить мирный процесс на Украине, опираясь на нашу оценку ситуации, а также (позволит - ИФ) предложить новые рамки для урегулирования (конфликта - ИФ)", - сказал Х.Маас, выступая перед журналистами.

При этом он указал на постоянные нарушения минских договоренностей. Он подчеркнул, что только в этом году были зафиксированы "тысячи" случаев нарушения режима прекращения огня, поэтому необходимо вернуться к обсуждению способов урегулировать конфликт на Украине.

Как сообщали в МИД РФ, центральной темой дискуссий глав МИД "Нормандской четвёрки" станет ход реализации "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" от 12 февраля 2015 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в "нормандском формате" - в Париже 2 октября 2015 года и Берлине 19 октября 2016 года. Участники подробно обсудят ситуацию в зоне конфликта, положение дел с выполнением сторонами - Киевом, Донецком и Луганском - их обязательств в военной, политической, экономико-социальной и гуманитарной сферах.

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