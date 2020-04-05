Этот контент был опубликован 5 апреля 2020 г. 18:42

Брюссель. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - В четыре миллиарда евро обходится экономике Бельгии каждый день борьбы с коронавирусом, и экономические последствия кризиса могут быть катастрофическими, заявил министр бюджета Бельгии Давид Кларинваль.

Бюджетный дефицит Бельгии должен составить в конце этого года около 24 млрд евро. Такое заявление министр сделал в интервью газете "Либр Бельжик", опубликованном в воскресенье вечером.

Нынешние меры, по его словам, уже увеличили дефицит более чем на 10 млрд евро. Около половины этой суммы приходится на оплату пособий по массовой экономической безработице. Вместо зарплаты от своих работодателей примерно миллион бельгийцев будет получать пособие от государства.

Совершенно очевидно, что текущий кризис замедлит поток налоговых поступлений, отметил министр. Государству, которое является акционером ряда крупных придется забыть о некоторых ожидаемых дивидендах.

Эти расчеты основаны на предположении, что карантин в Бельгии постепенно начнут снимать с 19 апреля. Даже если статистика развития эпидемии на эти выходные внушает некоторый оптимизм, пока ничто не позволяет утверждать, что частичное восстановление экономики может начаться с этой даты. Более вероятен сценарий начала мая.

"А в таком случае дефицит бюджета в 2020 году будет гораздо больше: некоторые уже говорят о тридцати миллиардах", - допустил министр.

Бюджетный дефицит 24 миллиарда евро - это 5% ВВП Бельгии. Он беспрецедентен и очень далек от отметки 3%, установленной в ЕС. Еврокомиссия заявила, что не будет слишком строга к бюджетной политике государств союза, чтобы те могли выдержать удар, создавая условия для восстановления после кризиса.

По мнению министра, рано или поздно Бельгии придется "кардинально изменить свою бюджетную траекторию". Горячие политические дебаты предстоят по поводу выбора между сокращением государственных расходов и новыми налогами.

1мн аг

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