Министр внутренних дел Франции подал в отставку
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Париж. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МВД Франции Бруно Ле Ру во вторник подал президенту Франции Франсуа Олланду прошение об отставке, сообщает интернет-портал французской газеты "Фигаро".
Ранее во вторник национальная финансовая прокуратура Франции открыла предварительное расследование по факту трудоустройства дочерей главы МВД Франции в Национальном собрании в период с 2009 по 2016 гг.
"Ведение расследования доверено Центральному управлению по борьбе с коррупцией и финансовыми, а также налоговыми нарушениями", - цитирует "Фигаро" коммюнике финансовой прокуратуры.
Ранее французский телеканал TMC сообщил, что обе дочери Б.Ле Ру числились его помощницами в Национальном собрании в период с 2009 года по 2016 год и получали за это зарплату, тогда как в то время еще учились в лицее.
Ожидается, что позже во вторник глава МВД Франции встретится с премьер-министром страны Бернаром Казневым, чтобы дать объяснения в связи с этой ситуацией.
Подобный инцидент, связанный с якобы фиктивным трудоустройством родственников французских политических деятелей, уже не первый. Ранее в центре скандала оказался кандидат в президенты от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. В конце января прокуратура Франции открыла расследование в отношении его супруги Пенелопы после того, как в СМИ появилась информация о том, что она, по некоторым данным, в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.
ар
Интерфакс