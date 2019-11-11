Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо сообщила в ночь на понедельник о намерении полиции задержать Эво Моралеса, объявившего ранее об отставке.
"Боливийская полиция незаконно намеревается задержать Эво Моралеса. Мы сообщаем миру об этом сумасшествии", - написала она в своем твиттере.
"Я осуждаю государственный переворот в Боливии. Необходимо осознать, что несколько часов назад Эво Моралес объявил о новых выборах. Смысл отставки, объявленной Эво Моралесом, заключается в том, чтобы прекратить кровопролитие в Боливии. Но как не посмотри, это - государственный переворот", - добавила она.
Ранее в отставку подало все высшее руководство страны, включая президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарисиа-Линеру, и председателей двух палат парламента страны.
Об отставках было объявлено в городе Чиморе в департаменте Кочабамба, куда Моралес и его ближайшее окружение вылетели из Ла-Паса после того, как командующий армией Боливии Уильямс Калиман предложил президенту страны сложить полномочия.
В настоящее время в сложившихся условиях вся полнота власти в Боливии возложена на второго заместителя председателя сената (верхней палаты парламента) Жанин Аньес.
В ее полномочия в частности будет входить проведение чрезвычайной сессии парламента Боливии, на которой будут официально приняты отставки президента и вице-президента, а также председателей обеих палат парламента.
Кроме того, она должна будет согласовать и определить дату проведения президентских и парламентских выборов.
"Это обязанность, которую мне приходится взять на себя", - заявила Аньес в эфире боливийского телевидения.
1ар тг