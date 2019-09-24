Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 5:13

Мадрид. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что направил постпреду РФ при ООН Василию Небензе, который возглавляет Совбез ООН в этом месяце, письмо об опасности применения Межамериканского договора о взаимной помощи в отношении Каракаса.

"Глава МИД Арреаса проинформировал, что он направил председателю Совета безопасности Василию Небензе (постоянному представителю России) письмо, объясняющее серьезность и незаконность обращения к применению Межамериканского договора о взаимной помощи (широко известный как "Пакт Рио" - ИФ), совершенные некоторыми правительствами Латинской Америки и Северной Америки", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Госдепартамент США, в свою очередь, сообщил, что на встрече в Нью-Йорке 23 сентября 16 стран "Пакта Рио" согласились применить Межамериканский договор о взаимной помощи, чтобы помочь народу Венесуэлы восстановить демократию в стране.

Согласно итогам встречи, было решено "выявлять и назначать лиц, которые служат или служили в качестве старших должностных лиц Мадуро и которые участвовали в актах коррупции или серьезных нарушениях прав человека", а также использовать все доступные средства в соответствии с законом для "судебного преследования, захвата, выдачи и наказания виновных".

Это же касается и физических, и юридических лиц, связанных с режимом Мадуро, которые "вовлечены в незаконную деятельность по отмыванию денег, незаконному обороту наркотиков и незаконному финансированию транснациональных сетей организованной преступности".

Кроме того, было принято решение о создании "оперативной сети органов финансовой разведки и общественной безопасности государств-участников Рио-де-Жанейрского договора", которые будут выявлять случаи отмывания денег, незаконного оборота наркотиков, незаконного финансирования транснациональной организованной преступности физическими и юридическими лицами, связанными с режимом Мадуро.

Согласно заявлению, следующее совещание на уровне министров по Пакту Рио для обсуждения дополнительных региональных действий должно состояться в течение двух месяцев.

1вз тг

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