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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 15:16 17.10.2018 - 15:16

Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Греции Никос Кодзиас в среду подал в отставку, премьер-министр страны Алексис Ципрас ее принял, сообщает Афинское агентство новостей.

По данным агентства, А.Ципрас поблагодарил Н.Кодзиаса за его работу для греческого правительства и страны в течение последних трех с половиной лет.

Агентство "Блумберг" отмечает, что Н.Кодзиас отвечал за переговоры с Македонией для заключения с ней соглашения об изменении наименования страны на Республику Северная Македония. Возможной причиной отставки министра стали его разногласия по этому вопросу с главой минобороны Греции Паносом Камменосом.

Н.Кодзиас занимал должность министра иностранных дел Греции с января 2015 года.

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