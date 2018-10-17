Министр иностранных дел Греции подал в отставку
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Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Греции Никос Кодзиас в среду подал в отставку, премьер-министр страны Алексис Ципрас ее принял, сообщает Афинское агентство новостей.
По данным агентства, А.Ципрас поблагодарил Н.Кодзиаса за его работу для греческого правительства и страны в течение последних трех с половиной лет.
Агентство "Блумберг" отмечает, что Н.Кодзиас отвечал за переговоры с Македонией для заключения с ней соглашения об изменении наименования страны на Республику Северная Македония. Возможной причиной отставки министра стали его разногласия по этому вопросу с главой минобороны Греции Паносом Камменосом.
Н.Кодзиас занимал должность министра иностранных дел Греции с января 2015 года.
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Интерфакс