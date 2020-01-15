Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 4:01

Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Южной Корей Кан Ген Хва на встрече в Пало-Альто (штат Калифорния) с госсекретарем США Майком Помпео обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Корее.

"Министр и госсекретарь поделились оценкой ситуации с проблемой (денуклеаризации - ИФ) Корейского полуострова, мнениями о межкорейских отношениях, возобновлении диалога США и Северной Кореи, сохранении движущей силы в процессе диалога о денуклеаризациии, основываясь на непоколебимом сотрудничестве США и Южной Кореи. Также стороны выразили обеспокоенность ситуацией с недавним повышением напряженности на Ближнем Востоке и договорились прикладывать усилия вместе с международным сообществом для непрерывного восстановления в регионе мира и стабильности", - говорится в сообщении южнокорейского МИД.

Как сообщил агентству "Ренхап" правительственный чиновник после встречи глав внешнеполитических ведомств: "В целом, (Помпео) подчеркнул важность коллективных усилий международного сообщества".

По его словам, Помпео указал на последствия для мировой экономики нестабильности в Ормузском проливе, включая рост цен на нефть, и подчеркнул необходимость того, чтобы все страны внесли свой вклад в обеспечение стабильности в регионе.

В ответ Кан Ген Хва заявила, что стабильность на Ближнем Востоке важна и для Южной Кореи. Она добавила, что наивысшим приоритетом для Сеула является безопасность южнокорейских граждан и бизнеса в регионе, и заверила Помпео, что Сеул рассматривает способы внести свой вклад в международные усилия с "разных точек зрения."

В свою очередь, пресс-служба госдепартамента США сообщила, что Помпео и министр иностранных дел Кан Ген Хва подтвердили продолжение тесной координации между США и Республикой Кореей по КНДР.

"Госсекретарь и министр иностранных дел Кан Ген Хва высоко оценили непреходящую силу Американо-корейского альянса и подтвердили свою приверженность сотрудничеству в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии США", - говорится в сообщении Госдепа.

Позднее Кан Ген Хва и Помпео провели трехсторонние переговоры со своим японским коллегой Тошимицу Мотеги, в ходе которых обсудили трехстороннее сотрудничество по северокорейской ядерной проблеме, а также свои оценки ситуации на Ближнем Востоке, сообщает МИД Южной Кореи.

"Три министра подтвердили важность координации усилий Южной Кореи, США и Японии для достижения общей цели полного урегулирования северокорейской ядерной проблемы и обеспечения регионального мира и стабильности", -говорится в сообщении.

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