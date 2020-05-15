Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 14:03

Берлин. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Министр культуры Австрии Ульрике Луначек в пятницу подала в отставку, столкнувшись с критикой со стороны общественности и местных деятелей культуры, сообщает агентство Associated Press.

В Австрии Луначек раскритиковали, когда она заявила, что не очень хорошо понимает нужды культурных деятелей во время кризиса с коронавирусом. Также общественность взволновали ее заявления, когда она говорила, что не понимает, за какие заслуги австрийский писатель Петер Хандке получил Нобелевскую премию по литературе, а также называла концерты Боба Дилана скучными.

Луначек - член партии зеленых, входящей в правительственную коалицию. Она стала первым высокопоставленным политиком, покинувшим правительство канцлера Себастьяна Курца.

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