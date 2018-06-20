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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 5:15 20.06.2018 - 05:15

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Вена. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби надеется, что страны ОПЕК+ на этой неделе в пятницу достигнут соглашения для стабилизации рынка.

"Я надеюсь на это", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос, будет ли Ирак поддерживать решение об увеличении нефтедобычи или выступит против, министр сказал: "Надеюсь, что мы достигнем соглашения. Мы - за стабилизацию рынка и мы рассмотрим идеальный уровень для стабилизации и обсудим каждый вопрос".

На вопрос, способен ли Ирак увеличить нефтедобычу, Д. аль-Лаиби ответил: "Ирак еще не рассматривал увеличение". "Мы обсудим это на встрече", - подчеркнул он.

Министр сказал также, что не слышал о предложении министра энергетики РФ Александра Новака увеличить нефтедобычу на 1,5 млн б/с.

Между тем, ранее представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили заявил, что Иран, Венесуэла и Ирак заблокируют решение об увеличении добычи.

"Три из стран-учредителей ОПЕК собираются пресечь такие действия. Если Саудовская Аравия и Россия хотят увеличить добычу, то такое решение требует единогласия. Если же эти две страны захотят действовать самостоятельно, это нарушит соглашение о сотрудничестве", - заявил он.

Ирак ни разу не исполнил соглашения о снижении нефтедобычи между 24 странами ОПЕК и не-ОПЕК. Добыча нефти в Венесуэле падает из-за экономического кризиса, добыча в Иране может упасть из-за восстановления санкций США.

Сс бс

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