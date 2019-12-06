Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 12:31

Вена. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр нефти Ирана Бижан Зангане ожидает быстрого решения странами ОПЕК+ всех вопросов в пятницу.

Он рассчитывает, что нефтедобывающие страны договорятся о дополнительном сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщает агентство Bloomberg.

Действующая сделка ОПЕК+ предполагает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года. Она была заключена в декабре 2018 года сроком на полгода, а в июле было принято решение продлить ее до апреля 2020 года.

пк фф ав*

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