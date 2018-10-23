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Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Министр нефти Ирана Бижан Зангане опроверг информацию СМИ о том, что Россия планирует продавать иранскую нефть, помогая тем самым Ирану избежать последствий введения 4 ноября американских санкций.

,,Это слова израильтян, а они не скажут правду", - передает иранское агентство Shana слова министра.

Ранее израильское агентство Hadashot TV, ссылаясь на секретный документ израильского МИД, написало, что Иран и Россия договорились, что после введения американских санкций в отношении Ирана Россия будет транспортировать иранскую нефть в Россию через Каспийское море.

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Интерфакс