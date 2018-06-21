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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 20:43 21.06.2018 - 20:43

Вена. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Приглашенный на министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане покинул заседание после начала обсуждения ситуации вокруг сделки в закрытом режиме, передал в четверг корреспондент "Интерфакса" с места событий.

По словам Б.Зангане, переговоры на комитете идут "не очень хорошо", сообщает Financial Times.

Именно Иран выступал против резкого повышения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

В четверг на заседании министерского комитета присутствуют представители стран, не входящих в министерский комитет по мониторингу сделки ОПЕК+: Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Азербайджан, Бруней, Казахстан, Мексика.

Йм аг фф об

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