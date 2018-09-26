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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 13:04 26.09.2018 - 13:04

Дубай. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане в среду заявил, что президенту США Дональду Трампу следует "перестать вмешиваться в дела Ближнего Востока", если он желает остановки роста нефтяных цен, сообщает агентство ИСНА.

"Господин Трамп пытается серьезно сократить экспорт иранской нефти, а также добиться, чтобы цены на нефть не поднимались, но эти две вещи не могут произойти одновременно", - приводит агентство его высказывание.

"Если он хочет, чтобы цены на нефть не росли, а рынок не был дестабилизирован, ему следует остановить безосновательное и разрушительное вмешательство в (дела - ИФ) Ближнего Востока", - говорит Б.Зангане.

По его словам, именно Д.Трамп, а не ОПЕК, виноват в росте цен на нефть.

"Трамп обвиняет ОПЕК за то, что он сам создал, и то, чему был причиной: росте нефтяных цен и волнении на рынке", - добавил он.

Накануне Д.Трамп, выступая в Генеральной Ассамблее ООН, раскритиковал ОПЕК и входящие организацию государства из-за рост нефтяных цен.

"ОПЕК и страны ОПЕК, как обычно, наживаются на остальных частях мира, и мне это не нравится. Это никому не должно нравиться. Мы защищаем многие из этих стран просто так, а потом они пользуются преимуществами за наш счет, выставляя нам высокие цены на нефть. Нехорошо", - сказал он.

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