Министр нефти Ирана посоветовал Трампу "не вмешиваться в дела Ближнего Востока", если он хочет остановить рост цен на нефть
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Дубай. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане в среду заявил, что президенту США Дональду Трампу следует "перестать вмешиваться в дела Ближнего Востока", если он желает остановки роста нефтяных цен, сообщает агентство ИСНА.
"Господин Трамп пытается серьезно сократить экспорт иранской нефти, а также добиться, чтобы цены на нефть не поднимались, но эти две вещи не могут произойти одновременно", - приводит агентство его высказывание.
"Если он хочет, чтобы цены на нефть не росли, а рынок не был дестабилизирован, ему следует остановить безосновательное и разрушительное вмешательство в (дела - ИФ) Ближнего Востока", - говорит Б.Зангане.
По его словам, именно Д.Трамп, а не ОПЕК, виноват в росте цен на нефть.
"Трамп обвиняет ОПЕК за то, что он сам создал, и то, чему был причиной: росте нефтяных цен и волнении на рынке", - добавил он.
Накануне Д.Трамп, выступая в Генеральной Ассамблее ООН, раскритиковал ОПЕК и входящие организацию государства из-за рост нефтяных цен.
"ОПЕК и страны ОПЕК, как обычно, наживаются на остальных частях мира, и мне это не нравится. Это никому не должно нравиться. Мы защищаем многие из этих стран просто так, а потом они пользуются преимуществами за наш счет, выставляя нам высокие цены на нефть. Нехорошо", - сказал он.
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Интерфакс