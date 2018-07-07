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Этот контент был опубликован 7 июля 2018 г. 14:16 07.07.2018 - 14:16

Дубай. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Министр нефти Ирана Бижан Зангане обвинил президента США Дональда Трампа в попытках оказывать давление на ОПЕК.

"Указания Трампа в адрес ОПЕК - увеличивать добычу (нефти - ИФ) - это большое оскорбление для правительств и народов, и это дестабилизирует рынок", - заявил министр иранскому государственному телевидению.

Он добавил, что показатели добычи Ираном нефти и его нефтяной экспорт не изменились, несмотря на давление США.

США в мае заявили о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и о восстановлении санкционного режима против Тегерана: в частности, в Вашингтоне объявили о намерении способствовать максимальному снижению иранского нефтяного экспорта.

Санкции США против Ирана, которые вступают в силу в ноябре этого года, могут привести к сокращению иранского экспорта нефти, по оценкам наблюдателей, примерно на 1 млн баррелей. При этом в июне страны ОПЕК и присоединившиеся к ним страны-производители согласились увеличить производство на те же 1 млн баррелей в день.

В свою очередь Д.Трамп ранее обвинил ОПЕК в манипулировании нефтяными ценами.

Также в июле стало известно, что Д.Трамп предложил королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу ас-Сауду увеличить добычу нефти.

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