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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 11:27 15.06.2018 - 11:27

Дубай. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов по иностранным делам Анвар Гаргаш в пятницу заявил, что военная операция саудовской коалиции и йеменских сил по освобождению порта Ходейда на западе Йемена позволит лишить хуситов возможности диктовать свои условия.

"Если удастся лишить хуситов контроля над портом согласно запросу правительства Йемена, это будет означать, что хуситы не смогут больше навязывать свою волю под дулом пистолета", - написал А.Гаргаш в "Твиттере".

"Последние три года хуситы отказываются от мирных переговоров... Эта тупиковая ситуация должна закончиться", - добавил министр, подчеркнув, что если боевики "продолжат контролировать Ходейду и будут пользоваться ее стратегическим положением, война и страдания йеменского народа продлятся долго".

12 июня вооруженные силы Йемена при поддержке вооруженных сил ОАЭ начали операцию по освобождению портового города Ходейда от боевиков-хуситов.

Международное сообщество настороженно следит за ситуацией в Ходейде и ранее призывало саудовскую коалицию и Йемен не торопиться с военными операциями в городе, так как порт остается ключевым каналом для поставок гуманитарной помощи жителям Йемена.

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