Министр обороны Великобритании планирует повысить роль страны в мире за счет создания зарубежных военных баз

Этот контент был опубликован 31 декабря 2018 г. 1:26

Лондон. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что он планирует создать две новые зарубежные британские военные базы, что позволит стране после выхода из Евросоюза стать подлинным игроком на мировой арене.

"Это самый серьезный момент для нашей нации со времен Второй мировой войны, мы сможем оценить себя по-другому, и сможем реально играть роль мировой державы - ту роль, которую мир от нас ждет", - сказал он в интервью Sunday Telegraph.

Министр добавил: "Очень долго - десятилетия - наша национальная точка зрения была затушевана дискуссиями о Евросоюзе. Настал момент, когда мы снова сможем стать реальным глобальным игроком, думаю, вооруженные силы играют реальную важную роль, как часть этого процесса".

Он отметил, что изучает вопрос о "наращивании ресурсов передового базирования войск".

"Мы рассматриваем в качестве возможностей для этого не только Дальний Восток, но и Карибский бассейн", - заявил Г.Уильямсон.

Он не назвал страны, в которых планируется открытие новых британских военных баз. Издание считает, что в Южно-Китайском море это могут быть Сингапур и Бруней, в Карибском бассейне - заморская территория Великобритании остров Монтсеррат или Гайана.

1гк тг

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