Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 19:47

Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес предупредил участников акций протестов воздерживаться от насилия, предупредив о возможности жесткого ответа правоохранителей.

По его словам, оппозиция пытается пролить кровь.

"Те, кто насильно проникнут в Мирафлорес (президентский дворец), будут насильно выдворены оттуда", - цитирует его слова венесуэльская газета "Насьональ".

Он добавил, что вооруженные силы страны "применят оружие для защиты суверенитета и независимости страны".

Ранее во вторник сообщалось, что протестующие, которых сопровождают военнослужащие, перешедшие на их сторону, направляются в западную часть Каракаса, где расположен президентский дворец Мирафлорес.

На кадрах телеканала NTN24 была показана улица, запруженная толпами людей, а также автомобиль, в кузове которого сидят гражданские, а также солдаты с оружием.

В толпе в адрес солдат звучат приветственные крики.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!