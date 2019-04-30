Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 22:08

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и ряд других ключевых соратников президента Николаса Мадуро согласны, что тому следует отказаться от власти, заявил во вторник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Мы считаем важным, чтобы ключевые фигуры режима, поддерживавшие контакты с оппозицией в последние месяцы, выполнили взятые на себя обязательства по мирной передаче власти от клана Мадуро к временному президенту Хуану Гуайдо", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

По его словам, В.Падрино Лопес, а также глава верховного суда и командующий президентской гвардии "соглашались с тем, что Мадуро нужно уйти". "И надо, чтобы они могли действовать сегодня во второй половине дня и вечером, чтобы больше военных перешли на сторону временного президента", - сказал Дж.Болтон.

При этом В.Падрино Лопес и другие близкие соратники Н.Мадуро до сих пор не делали никаких заявлений, которые могли бы указывать на их готовность поддержать лидера оппозиции Х.Гуайдо.

1во аг

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