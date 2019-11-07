Берлин. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила за создание в стране национального совета безопасности.
"Он может стать инструментом для координации сотрудничества между дипломатией, обороной, экономикой и торговлей, внутренней безопасностью и развитием", - сказала министр, выступая с речью в университете Бундесвера в Мюнхене в четверг, ее цитируют местные СМИ.
По словам министра, перед страной стоят новые вызовы, и Германии следует активней отстаивать свои интересы и брать на себя больше ответственности наравне с партнерами, в том числе с Францией. По словам Крамп-Карренбауэр, речь, прежде всего, идет о борьбе с терроризмом.
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