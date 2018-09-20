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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 10:29 20.09.2018 - 10:29

Иерусалим. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал с пониманием отнестись к реакции россиян на гибель около побережья Сирии 15 военнослужащих, находившихся в сбитом самолете-разведчике Ил-20.

В интервью радиостанции армии обороны Израиля "Галей Цахал" в четверг А.Либерман отверг причастность Израиля к катастрофе с российским самолетом и заявил, что Ил-20 был сбит в результате "безответственных" действий сирийских ПВО.

Министр подчеркнул, что израильские самолеты, участвовавшие в атаке по целям к востоку от сирийского города Латакия, уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда сирийская С-200 по ошибке атаковала российский самолет, заходивший на посадку, сообщило интернет-издание NEWSru Israel.

При этом А.Либерман призвал не судить о россиянах по реакции на это происшествие, поскольку речь идет о реакции людей, понесших тяжелую утрату, отмечает издание.

Минобороны РФ ранее сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Руководство Израиля выразило соболезнования России и семьям погибших. В то же время Израиль категорически отверг обвинения в адрес израильских военных, подчеркивая, что речь идет о трагическом инциденте, виновником которого являются вооруженные силы Сирии.

Для разъяснения израильской позиции в Россию в четверг прибывает военная делегация во главе с командующим израильскими ВВС Амикамом Норкиным.

1ак де

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