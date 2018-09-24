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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 9:40 24.09.2018 - 09:40

Дубай. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что ответственные за нападение в Ахвазе столкнутся с жесткой реакцией со стороны Тегерана, передает в понедельник иранское информагентство "Тасним".

По словам А.Хатами, ответ Тегерана против террористов, которые устроили атаку, "будет жестким и неожиданным".

Иранский министр подчеркнул, что нападение в Ахвазе свидетельствует о насущной необходимости наращивания оборонительного потенциала для защиты своего народа.

Ранее заместитель командующего Корпусом Стражей Исламской революции Хоссейн Салами также заявил, что Израиль и Соединенные Штаты несут ответственность за нападение в иранском Ахвазе и ответ Тегерана на эти действия будет решительным.

"Ранее вы уже видели нашу месть. Теперь вы увидите наш ответ (на атаку в Ахвазе - ИФ), который будет сокрушительным, и вы пожалеете о том, что сделали", - сказал Х.Салами в эфире иранского телевидения.

По информации "Тасним", в городе Ахваз началась церемония прощания с жертвами нападения в Ахвазе. Многие пришедшие на мероприятие выкрикивают лозунги против тех, кто стоит за атакой, в том числе лозунги против США.

Нападение в Ахвазе произошло в субботу утром, боевики открыли огонь по участникам военного парада. Теракт унес жизни 29 человек, 53 человека ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевики, участвовавшие в нападении, ликвидированы.

По словам иранского президента Хасана Рухани, Иран располагает информацией об исполнителях и тех, кто подталкивал к совершению нападения в Ахвазе. Х.Рухани накануне заявил, что Соединенные Штаты и страны Персидского залива получают выгоду от создания нестабильной ситуации в Иране.

1тэ гк

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