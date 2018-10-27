Министр обороны Китая встретится в Вашингтоне с главой Пентагона
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Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, как ожидается, на следующей неделе посетит Вашингтон, где проведет переговоры с шефом Пентагона Джимом Мэттисом, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".
О намерении провести переговоры с китайским министром обороны Дж.Мэтттис сообщил на конференции в Бахрейне.
Он отметил, что "стратегическое соперничество не предполагает враждебности", поэтому он настроен на сотрудничество с такими странами, как Китай и Россия.
Ранее помощник Дж.Мэттиса сообщал, что в Пентагоне видят желание Пекина стабилизировать отношения двух сторон в военной сфере.
АП отмечает, что Вэй Фэнхэ и Дж.Мэттис ранее встречались на полях конференции по безопасности в Сингапуре.
Точная дата визита китайского министра в Вашингтон не сообщается.
1эф яч
Интерфакс