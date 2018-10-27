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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 13:42 27.10.2018 - 13:42

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, как ожидается, на следующей неделе посетит Вашингтон, где проведет переговоры с шефом Пентагона Джимом Мэттисом, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

О намерении провести переговоры с китайским министром обороны Дж.Мэтттис сообщил на конференции в Бахрейне.

Он отметил, что "стратегическое соперничество не предполагает враждебности", поэтому он настроен на сотрудничество с такими странами, как Китай и Россия.

Ранее помощник Дж.Мэттиса сообщал, что в Пентагоне видят желание Пекина стабилизировать отношения двух сторон в военной сфере.

АП отмечает, что Вэй Фэнхэ и Дж.Мэттис ранее встречались на полях конференции по безопасности в Сингапуре.

Точная дата визита китайского министра в Вашингтон не сообщается.

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