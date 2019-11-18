Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 6:04

Пекин. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенным Штатам не следует "играть мускулами" в Южной-Китайском море, заявил шефу Пентагона министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Он в ходе беседы с Марком Эспером призвал "прекратить в Южно-Китайском море игру мускулами и не провоцировать обострение напряженности в этом районе", сообщил журналистам представитель китайского Минобороны У Цян.

Эспер, со своей стороны, обвинил китайскую сторону в милитаризации Южно-Китайского моря.

Накануне он заявил, что Китай "все чаще прибегает к мерам принуждения и запугиванию для достижения своих стратегических целей" в регионе.

Беседа министров состоялись "на полях" встречи глав оборонных ведомств стран АСЕАН в Бангкоке.

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