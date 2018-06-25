Министр обороны Румынии указывает на рост российского военного потенциала в Крыму
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Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Румыния ежедневно сталкивается с вызовом со стороны России, и правительство принимает активные меры, чтобы противодействовать ему, заявил в интервью "Ассошиэйтед пресс" министр обороны Румынии Михай Фифор.
"Я не думаю, что хотя бы один день проходит без вызова (со стороны России - ИФ)", - сказал он, говоря о ситуации в районе Румынии.
Однако, по словам М.Фифора, румынское правительство работает над тем, чтобы "препятствовать этому настолько сильно и настолько эффективно, насколько оно может".
"Россия наращивает свой военный потенциал на Крымском полуострове практически каждый день. Мы говорим о военно-морском потенциале, о новых фрегатах, новых подводных лодках", - отметил министр.
При этом, добавил он, Румыния имеет также дело с таким проблемами, как "вмешательство в политические дела", "экономическая война" и кибератаки.
1вл аю др
Интерфакс