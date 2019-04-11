Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 14:19

Дубай. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Судана Авад бен Ауф в четверг заявил, что по его распоряжению был арестован президент страны Омар аль-Башир.

"Я объявляю о смене режима и об аресте ее главы", - сказал он в телевизионном обращении.

По его словам, О.аль-Башир в настоящий момент помещен "в безопасное место".

В декабре прошлого года в Судане начались массовые протесты против О.аль-Башира из-за намерения правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Оппозиция обратилась с призывом к армии оказать содействие в смещении президента и восстановлению демократии.

В последнее время ситуация обострилась. Тысячи демонстрантов, требующих отставки президента Судана, уже неделю находятся на центральной площади Хартума пред зданием Минобороны. В столкновениях между ними и военными, по данным СМИ, погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащих.

О.аль-Башир руководит Суданом неизменно с 1989 года.

При этом он разыскивается МУС в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.

1кю аю

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