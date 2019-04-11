Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 14:24

Дубай. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Судана Авад бен Ауф в четверг объявил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца в связи с арестом президента страны Омара аль-Башира и роспуском правительства.

"Мы вводим режим чрезвычайного положения на несколько месяцев", - заявил он в ходе видеообращения к нации.

Все контрольно-пропускные пункты и пограничные посты в Судане будут закрыты до дальнейших распоряжений, добавил он.

Кроме этого, министр обороны заявил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет, в котором председательствует Авад бен Ауф.

В четверг министр обороны Судана также объявил об отстранении от руководства страны президента Омара аль-Башира и об его аресте.

В декабре прошлого года в Судане начались массовые протесты против О.аль-Башира из-за намерения правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Оппозиция обратилась с призывом к армии оказать содействие в смещении президента и восстановлению демократии.

В последнее время ситуация обострилась. Тысячи демонстрантов, требующих отставки президента Судана, уже неделю находятся на центральной площади Хартума пред зданием Минобороны. В столкновениях между ними и военными, по данным СМИ, погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащих.

О.аль-Башир руководил Суданом неизменно с 1989 года.

При этом он находится в розыске Международным уголовным судом (МУС) в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.

1бф аю

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