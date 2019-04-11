Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 14:13

Дубай. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Судана Авад бен Ауф в четверг объявил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца в связи с арестом президента страны Омара аль-Башира и роспуска правительства.

"Мы вводим режим чрезвычайного положения на три месяца", - заявил он в ходе видеообращения к нации.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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