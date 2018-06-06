Министр обороны США заявил о трудностях в поиске "общего языка" с Россией
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Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Улучшение отношений с Москвой остается приоритетом американской администрации, однако это нелегкая задача для Вашингтона, заявил в среду министр обороны США Джим Мэттис.
"Как бы мы ни старались, нам все тяжелее найти с Россией общий язык", - цитирует его слова агентство "Ассошиэйтед Пресс".
В сообщении агентства отмечается, что в среду Дж.Мэттис вылетел из Вашингтона в Брюссель, чтобы позже на этой неделе посетить встречу глав оборонных ведомств стран НАТО.
По данным АП, в ходе заседания в НАТО, Дж.Мэттис намерен обсудить с европейскими коллегами укрепление оборонных способностей альянса "для сдерживания российской агрессии".
Кроме того, глава Пентагона сообщил журналистам, что не считает, что торговые разногласия между США, Европейским союзом и Канадой негативно скажутся на военных и оборонных отношениях внутри альянса.
"На данный момент я не вижу (такого развития событий - ИФ). Кроме того, я считаю, что еще рано называть это торговой войной", - сказан Дж.Мэттис, комментируя споры, разгоревшиеся между союзниками на фоне американских пошлин на импорт.
1ла ар ан
Интерфакс