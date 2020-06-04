Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 2:09

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Пентагон изменил планы о возвращении на место постоянной дислокации военнослужащих, отправленных в район близ Вашингтона.

Министр сухопутных сил США Райан Маккарти сообщил агентству Associated Press, что план отправки домой части примерно 1тыс. 300 действующих военнослужащих из района близ столицы изменился после внутренних переговоров в Пентагоне и участия министра обороны Марка Эспера во встрече в Белом доме.

Сообщается, что Маккарти в 10 часов в среду впервые получил уведомление о приказе Пентагона отправить 200 солдат 82-й воздушно-десантной дивизии на их базу в Форт-Брэгг (штат Северная Каролина), но через несколько часов Пентагон уведомил его, что Эспер отменил это решение.

Представитель Пентагона подполковник Крис Митчелл также сообщил изданию The Hill, что численность войск в этом районе не изменилась.

Войска действительной службы в районе столицы должны "оставаться в боевой готовности", но будут оставаться за пределами самого округа Колумбия, говорится в его заявлении.

Войска были отправлены в столичный регион в начале этой недели после растущих протестов и гражданских беспорядков в связи с гибелью безоружного афроамериканца Джорджа Флойда в полицейском участке Миннеаполиса.

СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп, который пригрозил развернуть войска для подавления протестов, если губернаторы не смогут совладать с демонстрантами, был недоволен пресс-конференцией, проведенной Эспером. Во время общения с журналистами министр обороны заявил, что выступает против применения закона 1807 года, который позволит президенту развернуть войска по всей стране, чтобы ответить на протесты.

"Я говорю это не только как министр обороны, но и как бывший солдат и бывший член Национальной гвардии, вариант использования действующих сил в качестве правоохранительных органов должен применяться только в крайнем случае и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Сейчас мы не находимся в подобной ситуации", - заявил он.

1вз гс

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